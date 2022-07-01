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Автоэксперт оценил сервис «витрина ГИБДД» с информацией о нарушениях ПДД

Автоэксперт Моржаретто счел не до конца проработанным онлайн-сервис «витрина ГИБДД»

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Запустившийся с 1 июля онлайн-сервис «витрина ГИБДД» с информацией о нарушениях ПДД не до конца проработан, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто. Его оценку приводит агентство «Национальная служба новостей».

Если без разрешения автовладельца проверить историю его штрафов нельзя, то компании снова будут пользоваться обходными путями, пояснил специалист. В то же время Моржаретто признает, что такой сервис в России необходим.

«Это нужная мера, потому что должен быть какой-то сервис, который позволит проверить частоту водителя. Сейчас это тоже делается, но каким-то левыми путями. Пытаются это дело в правовое поле ввести, но насколько это получится, не знаю», — указал эксперт.

Он подчеркнул, что сервис создан в первую очередь для компаний, которые нанимают водителей в автобусных парках.

В России с 1 июля появилась «витрина ГИБДД» — сервис, где будет появляться информация о нарушениях владельцами транспортных средств правил дорожного движения (ПДД).

Частично «витрина» начала работать еще в прошлом году, но тогда на ней публиковались лишь данные о принадлежащих гражданам транспортных средствах.

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Анна Щербакова
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