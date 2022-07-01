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В России придумали дешевую замену Tesla

«Автотор» выпустит пилотную партию дешевых электрокаров в 2023 году

Фото: Stanislav Kogiku / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В России придумали дешевый аналог электрокаров Tesla — средства передвижения от американского производителя заменит продукция калининградского «Автотора». Председатель директоров компании Валерий Горбунов сообщил, что отечественные электрокары будут намного доступнее импортных, его слова передает ТАСС.

«Стремимся сложить экономику этого производства таким образом, чтобы электромобиль был доступным для различных категорий потребителей — как частных, так и корпоративных заказчиков для каршеринга, такси», — рассказал Горбунов. Он добавил, что цена будет намного ниже не только цен на продукцию Tesla, но и на электрокары других компаний.

«Автотор» выпустит пилотную партию своих автомобилей в 2023 году. Точная стоимость электрокара от российского производителя пока неизвестна.

В апреле сообщалось, что «Автотор», который является первым в России заводом по производству иномарок, оказался в сложной ситуации из-за западных санкций. Глава Калининградской области Антон Алиханов отметил, что автобизнес — одна из наиболее подверженных влиянию санкций отраслей.

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