Российский оборонный концерн отказался от международных рейтингов

«Алмаз-Антей» отказался от международных рейтингов из-за нежелания раскрывать выручку

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» объявил о том, что больше не будет принимать участие в рейтингах крупнейших производителей вооружений в мире. В комментарии «Коммерсанту» представитель компании объяснил, что решение связано с нежеланием раскрывать чувствительную информацию по выручке.

По его словам, в 2021 году выручка «Алмаз-Антея» выросла по сравнению с 2020-м, но если ее сделать публичной, то на партнеров компании может усилиться давление. Вместе с тем значительная часть информации в сфере оборонно-промышленного комплекса России и без того относится к закрытым данным из-за санкций.

Отдельно в пресс-службе компании усомнились, что рейтинги действительно что-то значат, поскольку в последние годы к их результатам все больше вопросов. Организаторы не могут верифицировать документы, которые декларируют их участников, а из-за этого на высоких местах появляются компании без прозрачной истории и репутации на международном рынке.

В 2021 году «Алмаз-Антей» стал единственной российской компанией, попавшей в топ-20 рейтинга Defense News. Последнее место во втором десятке ей обеспечила выручка в размере 6 миллиардов долларов.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, который в случае принятия даст властям право принуждать бизнес к исполнению военных заказов. В том числе сотрудников могут обязать выходить на работу сверхурочно (ночью, в праздники, в выходные), а заказчик — Минобороны, ФСБ, МЧС и Росгвардия — сможет самостоятельно устанавливать и изменять сумму контракта.

Авторы пояснительной записки к документу полагают, что никаких социально-экономических и финансовых последствий для бизнеса «нововведение» не повлечет.