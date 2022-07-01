Блогерша показала простой лайфхак для увеличения ягодиц в купальнике

Блогерша Медрано: надетый задом наперед купальник поможет визуально увеличить ягодицы

Блогерша Петра Масиас Медрано из США показала простой лайфхак для увеличения ягодиц в купальнике. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам пользовательницы с никнеймом @pmacias21, чтобы придать формам желаемый объем в данной области, следует надеть нижнюю часть бикини задом наперед. На размещенных кадрах она предстала в указанном предмете гардероба зеленого цвета, продемонстрировав визуальные изменения, которые произошли с ее фигурой. «Этот способ поможет сделать вашу попу более пышной, к тому же спереди все будет прикрыто», — отметила девушка.

Видео стало вирусным, набрав 1,4 миллиона просмотров. Зрители оценили лайфхак блогерши. «Ух ты! Спасибо, что поделилась! Обязательно попробую», «Я так же поступаю со своим нижним бельем», «Я проверила дважды! Метод очень подходит девушкам, которые беспокоятся, что трусы открывают слишком большой участок тела в передней части», — прокомментировали они.

В феврале блогерша Амали Кригер Олсен показала способ визуально увеличить ягодицы. Девушка сняла себя на видео в белом кроп-топе и серо-голубых велосипедных шортах. Она повернулась спиной к камере и продемонстрировала фигуру. После этого Олсен подтянула штанины шортов таким образом, что под ягодицами образовались складки ткани, которые сделали их визуально больше и круглее.