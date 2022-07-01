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Российские беспилотники сравнили с Bayraktar

Директор СибНИА Барсук: российские беспилотники не уступают турецким Bayraktar

Фото: Mustafa Ciftci / Getty Images

В России сравнили турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar с российскими аналогами. БПЛА российского производства не уступают турецким аппаратам по технологическим решениям. Об этом сообщил директор Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени Чаплыгина Владимир Барсук, его слова передает ТАСС.

«Он [Bayraktar] — типовой серийно изготавливаемый беспилотник. Каких-то выдающихся достижений у него нет (...), наши системы не хуже», — сообщил он.

Барсук отметил, что конструкция беспилотника не представляет большой сложности. Важно, какое оборудование установлено на БПЛА.

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Ранее в публикации 19FortyFive отметили, что российские системы противовоздушной обороны лишили украинские беспилотники Bayraktar TB2 преимуществ. Дронам приходится летать в оспариваемом воздушном пространстве.

В мае издание Army Recognition назвало российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» основной угрозой для беспилотников Bayraktar. Комплекс может поражать цели на дальности до 70 километров.

Синдром отмены: Россия


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Даниил Иринин
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