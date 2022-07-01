Блогерша осталась с «гусеницами» вместо бровей после популярной процедуры

Блогерша Тара Торп осталась с «гусеницами» вместо бровей после неудачной коррекции

Блогерша Тара Торп осталась с «гусеницами» вместо бровей после популярной салонной процедуры. Ее результат она запечатлела на камеру и опубликовала в TikTok.

Юзерша с никнеймом meetthethorpes записалась на коррекцию и окрашивание бровей, однако услуга была оказана ей некачественно. На размещенных кадрах видно, что брови женщины стали непропорционально длинными, а пигмент вышел за линию роста волос. «Теперь я выгляжу так, будто у меня монобровь», — иронично отметила она.

Торп также запечатлела реакцию мужа на камеру. Супруг рассмеялся и уточнил, почему она не потребовала удалить неудачное окрашивание с кожи. «Я потребовала! Но они все равно выглядят ужасно», — уточнила юзерша.

Упомянутый ролик набрал более 153,9 тысячи просмотров и подписчики принялись высказывать свое мнение. «Я смеюсь в голос!», «Это правда очень весело, прости», «Зато маникюр красивый», «У меня тоже такое было и я плакала! Пыталась исправить ситуацию с помощью скраба», — писали пользователи сети.

Ранее бровист испортила внешность подружки невесты за день до свадьбы. Так, блогерша Ханна Ноулс записалась в салон красоты на процедуру коррекции и окрашивания, после чего осталась с сильными ожогами и покраснениями на лбу, веках и в области переносицы.