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Создана самая быстрая в России зарядка для электрокаров

«Ростех» разработал самую мощную в России зарядную станцию для электромобилей

Фото: «Ростех»

Специалисты концерна «Уралвагонзавод», входящего в государственную корпорацию «Ростех», разработали самую быструю в России зарядную станцию для электромобилей. Об этом сообщили на сайте госкомпании.

Мощность устройства достигает 150 киловатт, оно способно зарядить электрокар за 20 минут на 80 процентов. В «Ростехе» уточнили, что в России зарядки с подобными характеристиками ранее не производили.

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Кроме того, станция оснащена интеллектуальной системой «Амасис 2.0», которая отвечает за безопасность, видеоаналитику, экомониторинг и раздачу бесплатного Wi-Fi. Дополнительно зарядки для электрокаров могут оснастить системой накопления энергии — она будет полезна в случае недостаточной мощности у точки присоединения.

Разработчики заявили, что подготовили также модель станции меньшей мощности — на 44 киловатта. По их словам, устройствами уже заинтересовались заказчики из нескольких регионов России. Представить новые отечественные зарядные станции собираются на Х Международном промышленном форуме «Иннопром», который состоится с 4 по 7 июля 2022 года в Екатеринбурге.

Ранее в России придумали дешевый аналог американским электромобилям Tesla. Речь идет об электротранспорте российского производства, пилотную версию которых собирается выпустить калининградская компания «Автотор». Глава компании заявил, что стоимость этих машин будет значительно ниже, чем у Tesla и других производителей электрокаров.

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Нина Ташевская
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