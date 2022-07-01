Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме рассказали о контроле России над островом Змеиный

Депутат Госдумы Черняк заявил, что остров Змеиный остается под контролем России

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота, а также Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом рассказал депутат Государственной Думы от Крыма Алексей Черняк, передает РИА Новости.

По его словам, российские военные заняли остров, отбили несколько атак, а также сбили значительное количество авиации и дронов. Остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС, подчеркнул Черняк.

После передачи Запада Киеву ствольной и реактивной артиллерии в целях сохранения жизни военнослужащих была проведена успешная операция по отходу с острова Змеиный, уточнил депутат. «В ходе военной операции Россия, прежде всего, думает о сохранении жизни своих бойцов», — заключил он.

30 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) собрались вернуться на остров Змеиный. Они планируют установить физический контроль над всем островом, в настоящее время украинские войска контролируют территорию «с помощью оружия», рассказал заместитель начальника Генерального штаба страны Алексей Громов.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В Госдуме рассказали о контроле России над островом Змеиный
Силы ЛНР и России взяли под контроль три населенных пункта под Лисичанском
Появились вакансии в сфере параллельного импорта с зарплатой в 100 тысяч рублей
Бывшего сотрудника МВД осудят за взятки от работников нелегального автосервиса
В Новой Москве пьяная няня жестоко избила младенца
Премьер Венгрии оценил готовность страны отказаться от российского газа
Рэпер Моргенштерн объявил о возвращении в Москву
Россиянам рассказали о возможности отдохнуть на Черном море за 19 тысяч рублей
Популярная российская блогерша рассказала о травле из-за проблем со здоровьем
Олег Знарок возглавил клуб КХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.