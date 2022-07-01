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Психолог назвал эффективный способ стать уверенным в себе человеком

Психолог Марк Треверс: работа с эмоциями поможет человеку стать уверенным в себе

Фото: Hunters Race / Unsplash

Чтобы поверить в собственные силы, надо перестать убегать от сложных ситуаций, заявил психолог и кандидат наук Марк Треверс. В статье для Psychology Today он назвал эффективные способы стать уверенным в себе человеком.

«Уверенность — очень полезная черта, поскольку ее можно применять во всех аспектах жизни, будь то в личном, социальном или деловом контексте», — заявил психолог. По его словам, ко многим людям уверенность приходит естественным образом, но есть и те, кто оказался ею обделен. Им Треверс предложил начать сосредотачиваться на себе, а не на окружающих. «Чтобы преодолеть неуверенность, люди, ориентированные на других, должны уделять себе время каждый день, чтобы переключить внимание на свои цели и желания», — объяснил эксперт.

Далее для обретения решительности он советует перестать уходить от решения сложных ситуаций. «Неуверенные в себе люди обычно избегают проблем или возможностей продемонстрировать свои способности, что в конечном итоге приводит к усилению их неуверенности в себе», — отметил он. Затем Треверс предлагает приступить к работе с эмоциями. Для этого он рекомендует принимать любые чувства без осуждения, обращать внимание на то, как они ощущаются в теле, и стараться осознавать их, что поможет в дальнейшем контролировать их проявление.

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В заключение психолог отметил: «Развитие уверенности в своей жизни — сложный процесс, требующий от вас глубокого изучения своего ума и объективной оценки себя. Это может быть сложно, но вы абсолютно точно можете развить в своей жизни подлинную уверенность».

До этого психолог объяснила неумение россиянок отстаивать личные границы. По ее словам, причина такого поведения кроется в недостатках воспитания, основы которого были заложены еще в детстве.

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Елена Матвиенко
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