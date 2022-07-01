Спасатели в Татарстане сняли с женщины застрявшее кольцо «дедовским способом»

Спасатели Татарстана сняли с пальца застрявшее кольцо «дедовским способом» с помощью нити

Спасатели татарстанского зонального поисково-спасательного отряда №4 «дедовским способом» сняли застрявшее на пальце женщины кольцо. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике, передает «Татар-информ».

В службу спасения обратилась 37-летняя женщина из села Шемордан Сабинского района. Она заявила, что на ее пальце застряло кольцо, причинявшее ей невыносимую боль.

Как отметили в пресс-службе МЧС, спасатели не стали срезать кольцо, вместо этого применив старый и проверенный «дедовский способ» — ювелирное украшение медленно стянули с пальца, обмотав его нитью.

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