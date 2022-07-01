В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров

Депутат Федоров призвал отменить для пенсионеров пошлину на регистрацию наследуемого жилья

Депутат Евгений Федоров выступил с инициативой освободить российских пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству. Об этом сообщает RT.

По словам парламентария, граждане должны заплатить за регистрацию прав собственности на недвижимость 2000 рублей. Но для пожилых людей такие траты будут существенными, считает депутат. Тем более, пенсионеры часто оказываются в такой ситуации после смерти супруга.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в случае, если оно было получено ими в результате наследования», — говорится в обращении Федорова к главе Минтруда Антону Котякову.

Ранее стало известно, что с 1 июля пенсионные накопления россиян будут защищены от действий недобросовестных негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Согласно новому закону, граждане могут рассчитывать на возврат незаконно изъятого инвестиционного дохода. Решение в таком случае должен принимать суд. При этом застрахованному будут возвращены незаконно изъятый доход и проценты за незаконное пользование его средствами.

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