Стилистка Анна Бей заявила, что неровное покрытие на ногтях удешевляет внешний вид женщины

Британская стилистка Анна Бей назвала маникюр, который удешевляет внешний вид женщины. Пост на эту тему она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Модный эксперт рассказала, что при знакомстве люди в первую очередь обращают внимание на руки, поэтому важно следить за состоянием ногтей и чистотой кожи. Кроме того, важно вовремя избавляться от неровного покрытия на ногтях, заявила она. «Подобный маникюр свидетельствует о лени его владельца», — добавила Бей.

Что касается цвета лака, специалистка рекомендует отдавать предпочтение светлым оттенкам, а также лиловому, бордовому, пастельно-розовому и классическому красному цветам. Кроме того, по словам британки, элегантно смотрится французский маникюр, а от синего, зеленого и оранжевого лучше отказаться.

«Забудьте о дизайне — он уместен только для детей. К тому же следует носить короткие или ногти средней длины, чтобы они выглядели естественно. Леди не ходят с длинными ногтями и ярким покрытием», — высказалась героиня материала в заключение.

В мае Анна Бей перечислила модели платьев, которые удешевляют внешний вид. Тогда эксперт отметила, что женщины из высшего общества никогда не выходят в свет в платьях-балахонах, а также нарядах, украшенных пайетками и яркими камнями. По мнению Бей, данные предметы гардероба уместны только в детском возрасте.