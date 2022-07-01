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Стилистка назвала удешевляющий внешний вид женщины маникюр

Стилистка Анна Бей заявила, что неровное покрытие на ногтях удешевляет внешний вид женщины

Фото: Shutterstock

Британская стилистка Анна Бей назвала маникюр, который удешевляет внешний вид женщины. Пост на эту тему она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Модный эксперт рассказала, что при знакомстве люди в первую очередь обращают внимание на руки, поэтому важно следить за состоянием ногтей и чистотой кожи. Кроме того, важно вовремя избавляться от неровного покрытия на ногтях, заявила она. «Подобный маникюр свидетельствует о лени его владельца», — добавила Бей.

Что касается цвета лака, специалистка рекомендует отдавать предпочтение светлым оттенкам, а также лиловому, бордовому, пастельно-розовому и классическому красному цветам. Кроме того, по словам британки, элегантно смотрится французский маникюр, а от синего, зеленого и оранжевого лучше отказаться.

«Забудьте о дизайне — он уместен только для детей. К тому же следует носить короткие или ногти средней длины, чтобы они выглядели естественно. Леди не ходят с длинными ногтями и ярким покрытием», — высказалась героиня материала в заключение.

В мае Анна Бей перечислила модели платьев, которые удешевляют внешний вид. Тогда эксперт отметила, что женщины из высшего общества никогда не выходят в свет в платьях-балахонах, а также нарядах, украшенных пайетками и яркими камнями. По мнению Бей, данные предметы гардероба уместны только в детском возрасте.

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Майя Пономаренко
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