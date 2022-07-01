Психолог объяснил вред чрезмерной мечтательности

Психолог Барт: нереалистичные мечты могут говорить о психологических проблемах

Чрезмерная мечтательность может мешать нормальной жизни, заявила психолог и кандидат наук Ф. Дайан Барт. В статье для Psychology Today она объяснила, почему нереалистичные мечты могут говорить о психологических проблемах.

«Большинство взрослых предаются фантазиям много раз в течение дня, что обычно полезно для здоровья и продуктивно», — отмечает психолог. С опорой на некоторые исследования Барт утверждает, что мечты повышают творческий потенциал и снижают депрессию. Если человек больше погружается в мечтания, чем в реальные события, такое поведение эксперт называет «неадаптивным», то есть мешающим нормальной жизни. «Одно недавнее исследование определяет неадаптивное мечтание как вызывающее привыкание участие в ярких, эмоционально интенсивных фантазиях, иногда с помощью музыки и/или повторяющихся движений, вызывающих дистресс и функциональные нарушения», — объяснила Барт.

Если человек чувствует, что мечтательность приносит ему больше вреда, чем пользы, Барт рекомендует воспользоваться несколькими техниками. В первую очередь она советует определить источник фантастичных грез. Например, люди, переживающие разлуку, могут использовать мечты об идеализированных отношениях, чтобы справиться с тревогой. «Исследования показывают, что неадекватное или проблемное мечтание может быть связано и с другими расстройствами, включая обсессивно-компульсивное расстройство и бессонницу», — предупредила психолог.

Некоторые мечты, по словам эксперта, возникают как попытка справиться с травматичным жизненным опытом. «Ребенок может создать мир грез, чтобы избежать полной боли жизни, но если эти мечты со временем станут всеохватывающими, они могут помешать способности ребенка развивать здоровые отношения с миром», — уверена Барт. Так, если вовремя не отказаться от навязчивых фантазий, то это может стать привычкой, от которой будет трудно избавиться. «В таком случае важно обратиться за помощью. Поговорите с терапевтом, который может работать с аддиктивным поведением, а также выявлять основные причины», — посоветовала она.

Чтобы самостоятельно справиться с проблемой, Барт рекомендует заняться чем-то интересным, что позволит вернуться в реальность и понять, что она не столь пугающая. «Постепенно вводя в свою жизнь занятия, которые полностью задействуют ваш разум и внимание, вы можете сделать реальную жизнь более интересной и полезной для вас», — заключила психолог.

До этого Барт назвала действенные способы пережить трудные времена без тревоги. По ее словам, в сложные периоды нужно больше заботиться о себе и хорошо спать.