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В РФПИ объяснили снятие в России коронавирусных ограничений

Глава РФПИ Дмитриев объяснил снятие коронавирусных ограничений вакцинацией «Спутником V»

Фото: Станислав Залесов / РИА Новости

Снятие в России ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, стало возможным благодаря массовой вакцинации «Спутником V», объяснил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

Также, по словам Дмитриева, большую роль сыграла ревакцинация населения однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Массовая вакцинация помогла победить пандемию не только в России, но и более чем в 50 других странах.

«Созданная российскими учеными платформа не только позволяет успешно противостоять коронавирусу и всем его штаммам в разных странах, но и в будущем может быть использована для эффективной борьбы с новыми глобальными биологическими вызовами», — указал Дмитриев. По словам главы РФПИ, наличие у России собственной вакцины, которая зарекомендовала себя как одна из лучших в мире по результатам исследований более чем в десяти странах Европы, Азии и Латинской Америки, показало силу научной школы РФ.

Во всем мире вакцину «Спутник V», зарегистрированную в 71 стране, получили более 500 миллионов человек.

Отмечается также, что Дмитриев правильно спрогнозировал прохождение Россией пика заболеваемости COVID-19 в феврале 2022 года. Если в середине месяца количество новых заболевших в России превышало 200 тысяч человек в день, то уже к началу марта фиксировалось менее 100 тысяч случаев.

О снятии в России всех коронавирусных ограничений стало известно ранее,1 июля. В Роспотребнадзоре объяснили, что это связано с продолжающимся снижением в стране и мире интенсивности эпидемии. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза.

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Алина Гончарова
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