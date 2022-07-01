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Финляндия сняла ограничения на прием визовых заявлений от россиян

Финляндия с 1 июля сняла ограничения на прием визовых заявлений от россиян

Фото: Joakim Honkasalo / Unsplash

Финляндия с 1 июля сняла ограничения на прием визовых заявлений от россиян. Об этом сообщает Генкосульство Финляндии в России.

«В связи со снятием ограничений на въезд Финляндия также снимает ограничения на прием визовых заявлений с 1 июля», — говорится в сообщении ведомства.

В посольстве также подчеркнули, что рассмотрение заявлений на визу граждан России будет идти согласно визовому кодексу Европейского союза (ЕС).

Отмечается, что в связи с санкциями применение ряда положений соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС частично приостановлено. «Со стороны ЕС приостановление соглашения касается представителей официальных российских делегаций, в частности дипломатов и бизнесменов», — отметили в ведомстве.

Сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты для пересечения границы россиянам не потребуются.

Власти Финляндии с 30 июня открыли границу для российских туристов. В стране уточнили, что в настоящее время нет медицинских оснований для ограничений на границах. В МВД республики подчеркнули, что такие меры могут привести к увеличению трафика из третьих стран.

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Марина Совина
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