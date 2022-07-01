В России повысят цены на газ для всех категорий потребителей

ФАС повысит цены на газ «Газпрома» для населения и промышленности с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России повысит регулируемые цены на газ «Газпрома» для всех категорий потребителей. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

По данным приказов, для промышленности стоимость газа повысится на 5 процентов, а для населения — на 3 процента.

ФАС объяснила индексацию оптовых цен инфляцией. В 2022-2024 годах ежегодный рост цен также не превысит 3 процентов.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам разрешил разово повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома». С инициативой выступило правительство. По его подсчетам, повышение НДПИ в сентябре-ноябре нынешнего года позволит привлечь в бюджет дополнительные 416 миллиардов рублей.