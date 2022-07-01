В фонде прокомментировали данные об ухудшении здоровья Горбачева

В фонде опровергли информацию о сильном ухудшении здоровья экс-президента СССР Горбачева

В Горбачев-фонде опровергли информацию о якобы сильном ухудшении здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает РИА Новости.

Представитель фонда Владимир Поляков подчеркнул, что организация никогда не комментирует вопросы здоровья политика. «В данном случае я могу лишь сказать, что то, что появляется в [Telegram-]каналах, это неправда», — заключил он.

Ранее экономист Руслан Гринберг, который накануне навестил Горбачева в больнице, заявил телеканалу «Звезда», что у того сахарный диабет и проблемы с почками: по его словам, состояние пациента ухудшается.

20 июня в Горбачев-фонде подтвердили проблемы со здоровьем экс-президента СССР. Там уточнили, что он страдает от заболевания почек и проходит курс лечения, и связали текущее состояние 91-летнего политика с возрастом.

