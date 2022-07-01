Россиянин избил до смерти обидевшего сожительницу мужчину

В Саратовской области 57-летний россиянин пойдет под суд за убийство из-за сожительницы

В Саратовской области задержан 57-летний россиянин, подозреваемый в убийстве. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, подозреваемый и его сожительница проживали у приятеля в частном доме в городе Вольск. Вернувшись однажды с работы, он не обнаружил своей возлюбленной и спросил у хозяина дома о ее местонахождении. Тот рассказал, что у нее случился конфликт с другим 38-летним мужчиной, гостившим у него, после чего дама уехала. Разозлившийся 57-летний россиянин ударил обидчика сожительницы, свалил его на землю и избил до смерти.

Опасаясь возможных проблем, он вместе с хозяином жилья скинул тело в яму и засыпал его землей. Однако через несколько дней подозреваемый решил сдаться и рассказать обо всем силовикам. СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

27 июня сообщалось, что в Челябинской области россиянин пойдет под суд за убийство инвалида гвоздодером ради банок с компотом.