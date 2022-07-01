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Гибель обвиненного в связях с Россией депутата на Украине опровергли

Нардеп Ковалев, обвиняемый в связях с Россией, опроверг свою гибель
Алексей Ковалев

Алексей Ковалев. Фото: Telegram-канал «Слово Ковалёва»

Бывший член украинской парламентской фракции «Слуга народа» Алексей Ковалев, обвиненный в связях с Россией, опроверг в Telegram свою гибель.

«Спешу разочаровать бывшего коллегу Гончаренко и Ко: ликвидация не состоялась. Единственная правда в его словах — я действительно в Херсонской области, но чувствую себя на своей Родине прекрасно. Жив, полон сил и планов, чего и всем желаю», — написал он. Ковалев добавил, что вскоре вернется к своему обычному графику и заявил, что уезжать не планирует.

О гибели бывшего нардепа в Херсонской области 22 июня рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. При этом он не уточнил, откуда у него эта информация, а к посту прикрепил видео, на котором запечатлен автомобиль со множеством повреждений и лежащим на заднем сиденье российским флагом.

В начале июня Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило в отношении Ковалева уголовное дело по обвинению в «коллаборационистской деятельности». Ранее его исключили из фракции «Слуга народа».

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Алина Гончарова
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