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Россиянина осудили почти на 20 лет за похищение первоклассника и педофилию

Под Владимиром 28-летнему педофилу дали почти 20 лет за похищение первоклассника

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Камешковский районный суд Владимирской области приговорил к 19 годам и 11 месяцам колонии 28-летнего жителя деревни Макариха Дмитрия Копылова за совершение 16 преступлений. Об этом в пятницу, 1 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Его признали виновным в похищении ребенка, сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних, изготовлении порнографических материалов с участием детей, а также в неправомерном завладении и уничтожении номера транспортного средства. Педофила обязали выплатить 800 тысяч и два миллиона рублей представителям потерпевших. Помимо этого суд назначил Копылову принудительные меры медицинского характера: он будет лечиться у врача-психиатра в амбулаторных условиях в колонии.

По данным следствия, 28 сентября 2020 года во Владимирской области пропал семилетний первоклассник. Возвращаясь из школы, он вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района, однако дома не появился. После сообщения от его родителей сотрудники МВД начали поиск ребенка.

Спустя полтора месяца его нашли благодаря сведениям, полученных полицейскими от «зарубежных коллег по каналам Интерпола». В сообщении говорилось о мужчине, удерживающем дома маленького мальчика. В ходе оперативно-розыскных мероприятий эта информация подтвердились. 19 ноября ребенка передали родителям, а его похитителя задержали.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что фигурант причастен к другим преступлениям. Всего по делу было проведено 24 судебных заседания, допрошено 36 свидетелей, исследовано 50 вещдоков и изучено 300 электронных файлов.

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Елизавета Новикова
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