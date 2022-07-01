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В Совфеде заявили о грозящем Украине дефолте

Вице-спикер Совфеда Косачев заявил об угрозе настоящего дефолта на Украине
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Украине, которая должна выплатить 1 сентября порядка 1,4 миллиарда долларов внешней задолженности с учетом процентов, грозит настоящий дефолт, в отличие от России, которой приписывают дефолт мнимый. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram.

Треть расходных обязательств бюджета Украины в течение последних лет компенсировалась за счет внешних заимствований, добавил сенатор.

По его словам, истинное положение дел маскируется массированной поддержкой западных стран в адрес «своей» Украины, а также массированной кампанией дезинформации тех же стран в адрес «несвоей» России.

«Цыплят по осени считают. Доживем и до тех пор», — заключил Косачев.

Ранее первый замглавы Центробанка (ЦБ) Владимир Чистюхин опроверг заявления западных СМИ и рейтинговых агентств о дефолте по российскому госдолгу, номинированному в долларах. Он отметил, что «слом традиционных каналов» исполнения обязательств по российским еврооблигациям привел к тому, что добросовестные действия властей могут быть признаны нарушением договорных условий.

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Сергей Истомин
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