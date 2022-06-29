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ЦБ отверг заявления о дефолте по российскому госдолгу

Замглавы ЦБ Чистюхин отверг заявления о дефолте по российскому госдолгу

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Первый замглавы Центробанка (ЦБ) Владимир Чистюхин отверг заявления западных СМИ и рейтинговых агентств о дефолте по российскому госдолгу, номинированному в долларах. Его слова приводит РИА Новости.

«Важный, симптоматичный момент, что объявления о дефолте нет, это лишь оценки отдельных аналитических, рейтинговых агентств, экспертов, не более того. Я очень надеюсь, что в конце концов такого рода заключения не последует», — отметил Чистюхин.

По его словам, «слом традиционных каналов» исполнения обязательств по российским еврооблигациям привел к тому, что добросовестные действия властей могут быть признаны нарушением договорных условий.

27 июня Bloomberg сообщило, что Россия допустила первый с 1918 года дефолт по двум выпускам еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах. В этот день истек 30-дневный льготный период, предусмотренный условиями эмиссии.

При этом российская сторона утверждает, что совершила все выплаты и перечислила средства Национальному расчетному депозитарию, который не смог зачислить их на счета инвесторов из-за санкций. Позднее о дефолте сообщило рейтинговое агентство Moody’s.

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Платон Щукин
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