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Экономика

Moody's заявило о дефолте России по евробондам

Агентство Moody's заявило, что Россия 27 июня допустила дефолт по евробондам

Фото: Mike Segar / Reuters

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service приравняло выплаты России по внешним долговым обязательствам к дефолту. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

«27 июня выплаты по двум купонам евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт», — заявили в агентстве.

Ранее агентство Bloomberg объявило, что в России впервые после 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. В ночь на 27 июня истек льготный период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям. В случае неплатежа крайний срок считается событием дефолта.

Минфин России отказался признавать событие дефолта, заявив, что ведомство в полном объеме исполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах.

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Марина Совина
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