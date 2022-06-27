Минфин отказался признавать дефолт России

Минфин сообщил о выполнении обязательств по облигациям после заявлений о дефолте России

Министерство финансов России в полном объеме исполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах, заявили в ведомстве в ответ на заявления СМИ о дефолте по внешнему госдолгу страны.

Ведомство отказывается признавать аргументацию о том, что неполучение денег инвесторами из-за действий третьих лиц представляет собой событие дефолта. «Обращаем внимание, что в соответствии с эмиссионной документацией по указанным выпускам событием дефолта является отсутствие платежа («failure to pay») со стороны должника, однако платеж был произведен заблаговременно — 20 мая 2022 года», — говорится в публикации.

Министерство напомнило, что произвело платежи по облигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 году 20 мая, и деньги были «своевременно переданы как владельцам еврооблигаций Российской Федерации, учитывавшим права на них в российской учетной инфраструктуре, так и иностранным финансовым посредникам». Международные расчетно-клиринговые системы не имели правовых препятствий к тому, чтобы довести средства до конечных получателей: лицензия Управления по контролю над иностранными активами Минфина США истекла только 25 мая, указали в ведомстве. Финансовая возможность перевести средства у них также была, однако они никаких действий не предприняли, подчеркнули в Минфине.

«Принимая во внимание, что действия иностранных финансовых посредников находятся вне контроля Минфина России, в случае неполучения от них выплат по еврооблигациям Российской Федерации инвесторам представляется целесообразным обращаться непосредственно в соответствующие финансовые институты», — заключили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что от выполнения своих обязательств перед инвесторами не отказываются: им предложен новый механизм расчетов — в рублях. Он предусмотрен подписанным в июне указом президента страны Владимира Путина.

О том, что в России впервые после 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте, объявило Bloomberg. 26 мая истек льготный период для выплат обязательств по гособлигациям на сумму около 100 миллионов долларов.

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