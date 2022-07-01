Кремль ответил на обвинения России в ударе по жилому дому в Одессе

Представитель Кремля Песков заявил, что ВС России не работают по гражданским объектам

Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции на Украине не стреляют по гражданским целям. Так на появившуюся информацию об ударе по жилому дому в Одесской области ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Я хочу вам еще раз напомнить слова президента Российской Федерации о том, что Вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям. Не работают по целям гражданским, гражданской инфраструктуры», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что ВС России работают по складам, военной амуниции и предприятиям, где осуществляют подготовку и ремонт военной техники, складирование боеприпасов.

Ранее украинские СМИ распространили информацию о том, что в результате ракетного удара по жилому дому в Одесской области погибли 19 человек.