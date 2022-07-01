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Песков заявил о сохранении масочного режима в Кремле

Пресс-секретарь Песков сообщил, что в Кремле сохраняется масочный режим
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Максим Шеметов / Reuters

В Кремле и резиденциях президента России сохраняется масочный режим. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«У нас пока сохраняется режим такой повышенной предосторожности, даже масочный режим для посетителей в зданиях администрации пока еще не отменен, он действует. Все-таки речь идет о резиденции главы государства, поэтому дополнительные меры здесь вполне понятны и объяснимы», — сказал представитель Кремля.

Роспотребнадзор с 1 июля в России отменил все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, включая масочный режим и запрет на ночную работу общепита.

По данным ведомства, это связано с продолжающимся снижением в России и мире интенсивности эпидемии. При этом в Роспотребнадзоре допустили, что при ухудшении ситуации действия ограничительных мер могут возобновиться.

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Никита Абрамов
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