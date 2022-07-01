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ВМС Болгарии обезвредили мину в Черном море

Министр обороны Болгарии Заков сообщил об обезвреживании мины в Черном море

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) Болгарии обезвредили мину в Черном море. Об этом сообщил министр обороны страны Драгомир Заков, его слова приводит ТАСС.

«Впервые в непосредственной близости от болгарского берега была обнаружена морская мина. (...) В ходе операции по ее обезвреживанию был задействован вертолет. В настоящее время безопасности мореплавания ничего не угрожает», — заявил он.

Заков допустил, что причиной стала штормовая погода в северной части Черного моря. По его словам, мина была сорвана с якоря.

Ранее Турция нашла мину у границы с Болгарией в Черном море. Она была обнаружена со стороны города Ингеада, недалеко от границы с Болгарией.

В марте в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ предупредили, что установленные ВМС Украины в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов.

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Алина Гончарова
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