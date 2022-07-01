Модель раскрыла жестокую правду о своей профессии

Модель Холуд Брайх рассказала, как ради карьеры ее заставляли вызывать рвоту после еды

Манекенщица и блогер Холуд Брайх из Ливана рассказала жестокую правду о своей профессии. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка указала, что за время сотрудничества с различными модельными агентствами ей пришлось сталкиваться с «токсичными комментариями» в свой адрес. Так, инфлюэнсерша призналась, что однажды ради карьеры ее попросили похудеть на два размера за пять дней, а также заставляли вызывать рвоту после еды. «Иди и приведи в порядок свою кожу, прежде чем говорить со мной», — раскрыла Брайх одну из услышанных ею фраз.

Подписчики высказали сочувствие модели, отметив, что она выглядит привлекательно. «Это жестоко», «Дорогая, ты красавица», «Скажи, что это шутка. Неужели люди действительно произносят такое, боже», — заявили они. В свою очередь блогерша ответила, что поделилась лишь малой частью неприятных слов, что ей приходилось слышать во время работы.

В апреле 24-летняя австралийская модель Матильда Додс также раскрыла правду о работе в модной индустрии. Девушка рассказала, что начала свою карьеру в 15 лет, когда заключила контракт с ведущим модельным агентством IMG. Через три года она переехала в Париж, чтобы участвовать в большем количестве показов и рекламных съемках. Героиня материала призналась, что из-за постоянного давления сотрудников индустрии у нее началась нервная анорексия — расстройство пищевого поведения, характеризующееся крайней худобой и постоянным желанием контролировать вес.