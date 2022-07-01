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Модель раскрыла жестокую правду о своей профессии

Модель Холуд Брайх рассказала, как ради карьеры ее заставляли вызывать рвоту после еды

Фото: @kholood.breiche

Манекенщица и блогер Холуд Брайх из Ливана рассказала жестокую правду о своей профессии. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка указала, что за время сотрудничества с различными модельными агентствами ей пришлось сталкиваться с «токсичными комментариями» в свой адрес. Так, инфлюэнсерша призналась, что однажды ради карьеры ее попросили похудеть на два размера за пять дней, а также заставляли вызывать рвоту после еды. «Иди и приведи в порядок свою кожу, прежде чем говорить со мной», — раскрыла Брайх одну из услышанных ею фраз.

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Подписчики высказали сочувствие модели, отметив, что она выглядит привлекательно. «Это жестоко», «Дорогая, ты красавица», «Скажи, что это шутка. Неужели люди действительно произносят такое, боже», — заявили они. В свою очередь блогерша ответила, что поделилась лишь малой частью неприятных слов, что ей приходилось слышать во время работы.

В апреле 24-летняя австралийская модель Матильда Додс также раскрыла правду о работе в модной индустрии. Девушка рассказала, что начала свою карьеру в 15 лет, когда заключила контракт с ведущим модельным агентством IMG. Через три года она переехала в Париж, чтобы участвовать в большем количестве показов и рекламных съемках. Героиня материала призналась, что из-за постоянного давления сотрудников индустрии у нее началась нервная анорексия — расстройство пищевого поведения, характеризующееся крайней худобой и постоянным желанием контролировать вес.

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Алина Гостева
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