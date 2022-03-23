Модель раскрыла жестокую правду о работе в индустрии

Австралийская манекенщица заболела анорексией и раскрыла жестокую правду об индустрии моды

Австралийская модель заболела анорексией и раскрыла жестокую правду о работе в модной индустрии. Интервью с ней появилось в подкасте Peaches.

24-летняя Матильда Додс рассказала, что начала свою карьеру в 15 лет, когда заключила контракт с ведущим модельным агентством IMG. Через три года девушка переехала в Париж, чтобы участвовать в большем количестве показов и рекламных съемках. По словам манекенщицы, по приезде в столицу Франции она сразу почувствовала давление со стороны работников IMG.

«Мы жили в ужасной квартире, в которой были миниатюрные тарелки и миски. Тогда я впервые подумала, что агенты таким образом контролируют моделей и пытаются сделать так, чтобы мы ели намного меньше, чем необходимо организму, — уточнила Додс. — Датчанку, с которой я жила, отправили домой, потому что она не сбросила достаточное количество килограммов для съемки».

Героиня материала призналась, что из-за постоянного давления сотрудников индустрии у нее началась нервная анорексия — расстройство пищевого поведения, характеризующееся крайней худобой и постоянным желанием контролировать вес. Она полностью отказалась от мяса и занималась спортом шесть дней в неделю.

«Я осознала, что у меня проблемы, и пошла к психологу. Специалист сразу сказала, что работу следует начать с коррекции диеты», — объяснила Матильда и добавила, что ради здоровья решила отказаться от множества рабочих предложений.

В ноябре бывшая модель Никки Дюбоз пожаловалась на регулярные изнасилования на работе. 36-летняя американка призналась, что директор модельного агентства, имя которого не раскрывается, регулярно подвергал ее сексуальному насилию в обмен на сотрудничество с известными брендами.