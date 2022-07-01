Москалькова обратится к властям Таиланда по вопросу экстрадиции в США россиянина

Москалькова обратится к властям Таиланда по вопросу экстрадиции в США Дмитрия Украинского

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова изучит вопрос экстрадиции в США россиянина Дмитрия Украинского, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского омбудсмена, она обратится к властям Таиланда по данному вопросу после консультаций с Генпрокуратурой и МИД России.

«Нам известно, что с ним произошло. Безобразие полнейшее. Я получила информацию буквально перед отъездом. Конечно, мы обязательно отреагируем: в Таиланде найдем, есть ли наш омбудсмен, то обязательно обратимся к нему. Мы обратимся к властям и генеральному прокурору Таиланда», — сказала она.

Ранее Бангкок принял решение выдать Украинского США, несмотря на принятое ранее постановление об экстрадиции в Россию. «Дмитрий Украинский был экстрадирован из Таиланда, несмотря на наличие двух противоречащих друг другу судебных решений Королевства Таиланд о его выдаче в США и одновременно в Россию, а также отсутствие дополнительного судебного разбирательства, в обстановке крайней секретности, которая более была похожа на похищение», — заявил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Дмитрий Украинский был арестован в Таиланде по запросу американского ФБР в 2016 году. Он обвиняется в создании и распространении программы для кражи данных о финансовых переводах со счетов граждан США, Австралии, Италии и Германии и подданных Британии и Японии.