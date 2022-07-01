МВД начало проверку из-за продажи билетов на несостоявшийся тур Моргенштерна

МВД начало проверку после продажи билетов на несостоявшийся в 2021 году тур Моргенштерна

МВД начало проверку по факту возможного мошенничества при продаже билетов на несостоявшийся тур рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов). Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Отмечается, что выступления должны были пройти осенью 2021 года, однако позже директор исполнителя заявил, что рэпер не будет проводить концерты в России, а запланированное на 26 ноября шоу в московском клубе Gipsy перенесут как минимум на весну, при этом точной новой даты он не указал.

Представитель артиста тогда отметил, что причиной отмены тура является пандемия коронавируса.

В ноябре прошлого года Моргенштерн покинул Россию и отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях.

6 мая Минюст России признал Моргенштерна иноагентом.