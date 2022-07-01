В Норвегии пообещали узнать у компаний о возможности поставок газа Украине

Премьер Норвегии Стёре пообещал узнать у компаний о возможности поставок газа Украине

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре пообещал узнать у нефтегазовых компаний страны, если ли у них возможность поставлять газ Украине. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

«Я сделаю запрос в наши компании, они уже делают все, что могут, они работают на наивысшей мощности, но просьба президента Украины — это то, что я повезу назад», — отметил политик.

Стёре добавил, что Украина нуждается в природном газе, однако возможности норвежских производителей ограничены, поскольку добыча уже находится на максимальном уровне.

Он указал, что в настоящее время Норвегия поставляет около 20 процентов газа в Европу, правительство работает вместе с нефтегазовыми компаниями, чтобы по возможности нарастить выработку и увеличить экспорт.

Стёре также заявил, что Осло до конца 2022-го и в 2023 году планирует выделить один миллиард евро на поддержку Украины.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что в условиях проведения специальной военной операции России на Украине эра дешевой энергии в Европе подошла к концу. Он пояснил, что в нынешних условиях для Европы исчезло также понятие «российские энергоресурсы», указав, что страны региона ищут альтернативные источники поставок.