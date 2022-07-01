МИД Болгарии оставил в силе решение о высылке 70 российских дипломатов

МИД Болгарии отклонил ноту России об отмене решения о высылке 70 российских дипломатов

Министерство иностранных дел Болгарии отклонило ноту посольства России об отмене решения официальной Софии о высылке 70 российских дипломатов с болгарской территории. Об этом сообщает ТАСС.

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова рассказала, что правительство премьер-министра Кирилла Петкова приняло решение не выполнять требований российской стороны. Кроме того, она возложила ответственность за последствия этого решения для отношений России и Болгарии на официальную Софию.

Ранее президент Болгарии Румен Радев призвал правительство страны пересмотреть отношения с Россией. В связи с угрозой высылки из Софии 70 дипломатов России господин Радев заявил, что кабинет министров должен собраться и оценить последствия эскалации отношений с Москвой.

Ранее посольство России в Болгарии потребовало от официальной Софии отменить решение о высылке 70 российских дипломатов. Диппредставительство также предупредило о чрезвычайно тяжелых последствиях для отношений между странами в том случае, если Болгария не пойдет на уступки.