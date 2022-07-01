Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД Болгарии оставил в силе решение о высылке 70 российских дипломатов

МИД Болгарии отклонил ноту России об отмене решения о высылке 70 российских дипломатов

Фото: Henry Browne / Reuters

Министерство иностранных дел Болгарии отклонило ноту посольства России об отмене решения официальной Софии о высылке 70 российских дипломатов с болгарской территории. Об этом сообщает ТАСС.

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова рассказала, что правительство премьер-министра Кирилла Петкова приняло решение не выполнять требований российской стороны. Кроме того, она возложила ответственность за последствия этого решения для отношений России и Болгарии на официальную Софию.

Ранее президент Болгарии Румен Радев призвал правительство страны пересмотреть отношения с Россией. В связи с угрозой высылки из Софии 70 дипломатов России господин Радев заявил, что кабинет министров должен собраться и оценить последствия эскалации отношений с Москвой.

Ранее посольство России в Болгарии потребовало от официальной Софии отменить решение о высылке 70 российских дипломатов. Диппредставительство также предупредило о чрезвычайно тяжелых последствиях для отношений между странами в том случае, если Болгария не пойдет на уступки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В России заявили об оказавшейся под вопросом смертной казни британцев в ДНР
Гаджет Apple помог найти девять угнанных автомобилей
Путин указал на попытки Запада сорвать урегулирование ситуации на Украине
Роспотребнадзор напомнил об опасностях кондиционеров
Питающегося через трубку ученого на последней стадии рака отправили в СИЗО
Оценены потери российских миллиардеров с начала года
Защита приговоренного к казни в ДНР марокканца подала апелляцию
Глава СКР предложил ограничить показ насилия и реалити-шоу на телевидении
Власти сообщили подробности о выживавшем 10 дней после крушения Ан-2 россиянине
С фабрики IKEA перед продажей захотели уволить половину сотрудников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.