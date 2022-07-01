Санкционная война против России поставила крест на зеленом переходе

О снижении зависимости от ископаемого топлива и развитии ВИЭ договорились главы стран G7

На фоне дефицита энергоресурсов и, как следствие, повсеместного роста цен на энергоносители мировые лидеры снова начали продвигать идеи форсированного энергоперехода, пишут «Ведомости». Так, о снижении зависимости от ископаемого топлива и скорейшем развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в минувший понедельник договорились руководители стран G7. Об этом же в своей колонке для «Ведомостей» «Мир пылает» говорит и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Именно энергопереход, по их мнению, должен остановить грядущую климатическую катастрофу и способствовать снижению цен на энергию.

В своем редакционном комментарии «Ведомости» отмечают, что пламенные призывы к ускоренному энергопереходу несколько запоздали. «Будучи политически мотивированным в параметрах, объявленных его организаторами, зеленый переход все яснее оказывается невозможен — ни технологически, ни экономически, ни финансово», — пишет российское деловое издание. К тому же, беспрецедентной санкционной войной, развязанной сегодня, западные страны усугубляют дефицит энергоносителей на мировом рынке и безудержно растущую инфляцию в беднейших странах. «Казалось бы, ООН, являясь организацией, призванной определять мировой порядок, — подчеркивают «Ведомости», — должна обращать первостепенное внимание как раз на проблемы беднейших стран. Но, судя по всему, «проблемы индейцев шерифа не волнуют»: грядущие голодные бунты в беднейших странах представляются ООН менее актуальной проблемой, чем энергопереход, который преподносится обществу как панацея от глобального энергетического кризиса. То есть первопричину происходящего — искусственно созданный дефицит сырья предлагается лечить еще большим дефицитом. Едва ли это рациональный путь».

«На фоне климатической мантры западных политиков, — продолжает издание, - ведущие экономики мира озабочены поиском любых источников углеводородов взамен российских. Сейчас мы видим рост угольной генерации, а с приближением зимы в актуальной повестке окажутся торф и дрова — они пока дешевле. Беспрецедентная и бесконечная санкционная война, развязанная сегодня против России, по сути, поставила окончательный крест на зеленом переходе.

«На фоне вынужденного отказа от количественного смягчения и проведения дальнейшей эмиссии, насыщавшей рынки ликвидностью на протяжении последних лет, взять такие деньги экономикам будет просто негде, — отмечают "Ведомости". — А главное, по большому счету и незачем: технологии возобновляемой энергетики, имеющиеся в настоящее время в распоряжении человечества, экономически низкоэффективны, существуют только за счет прямых или косвенных субсидий, требуют дублирования традиционными источниками и бессмысленны с точки зрения как климатической, так и экологической. До сих пор не решена проблема утилизации «отработанных» солнечных батарей, аккумуляторов электромобилей и лопастей «ветряков». Да и их производство требует кратного увеличения добычи никеля, алюминия, графита и прочих ископаемых ресурсов, что влечет за собой пропорциональное увеличение электрогенерации со всеми понятными последствиями».

Проблема изменения климата, безусловно, существует, но ученые до сих пор сталкиваются со сложностями при формировании климатических моделей, которыми политики руководствуются, принимая решения о контроле за выбросами парниковых газов. Несмотря на это, спасать планету нужно, поэтому в мире объявлен энергопереход от «грязных» источники энергии (с высокими выбросами углерода) к «чистым». Парижское соглашение декларирует идеальную цель ограничить до 2050 года глобальное потепление 1,5 градуса Цельсия, что по оценкам Morgan Stanley, требует 50 триллионов долларов. Но взять такие деньги экономикам будет просто негде, а главное, по большому счету и незачем: технологии возобновляемой энергетики в настоящее время экономически низкоэффективны.

«Вопреки здравому смыслу европейский истеблишмент продолжает форсирование зеленого перехода, — отмечают "Ведомости". — Одновременно с призывами к увеличению использования ВИЭ начались гонения на ископаемое топливо». «Иногда мир ставит цели, не осознавая последствий», — заметил бывший СЕО трейдера Glencore Айван Глазенберг в 2021 году. В 2010-х годах цены на уголь колебались в коридоре 50–130 долларов за тонну, а с 2021 года начали неуклонно расти, и такого дорогого угля, как сейчас, в мире не было, наверное, никогда — 300–400 за тонну. В итоге производство угля не сокращается, а даже растет, как и выбросы углерода (+6,8 процента в 2021 году по отношению к 2020 году).

Острый дефицит углеводородов на мировом рынке внес и заметный вклад в мировую инфляцию. В США она побила все рекорды и по результатам мая составляет 8,6 процента в годовом выражении, в Европе — 8,1 процента. Но в беднейших странах, не имеющих собственных источников углеводородов, ситуация гораздо хуже. Например, в Зимбабве в мае инфляция составила 131,7 процента в годовом выражении, в июне – уже 191,6 процента.

«Казалось бы, ООН должна обращать первостепенное внимание на проблемы беднейших стран, — пишут "Ведомости". — Но, судя по всему, грядущие голодные бунты в беднейших странах представляются ООН менее актуальной проблемой, чем энергопереход, который преподносится как панацея от глобального энергетического кризиса». Как отметил (https://www.vedomosti.ru/opinion/quotes/2022/06/29/929151-energoperehod-katastrofe) в редакционной колонке «Ведомостям» Антониу Гутерриш, «единственный верный путь к энергетической безопасности, стабильным ценам на энергию, процветанию и пригодной для жизни планете лежит через отказ от загрязняющих среду ископаемых видов топлива и ускорение перехода к энергетике на основе возобновляемых источников энергии».

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что «Гуттериш — классический социалист-глобалист, сторонник «гуманитарных интервенций», который вышел из клинтоновской шинели. В 90-е - нулевые он не только был португальским премьером, но и возглавлял Социнтерн — организацию, которая в этот период активно отстаивала радикальную модель мирового правительства во главе с парламентской ассамблеей ООН и ратовала за появление "граждан мира"».

Антонио Гутерриш является выпускником американской государственной обменной программы International Visitor Leadership Program (IVLP). «Это — специальная элитарная программа по «продвижению американских ценностей» среди иностранных лидеров, — продолжает Алексей Мухин. — Выпускниками программы были многие известные политические деятели, ставшие впоследствии лидерами своих государств и отстаивающие интересы Вашингтона. Гуттериш, по сути, один из отцов-основателей концепции гуманитарных интервенций». По словам политолога, он активно лоббировал введение миротворческих сил ООН в Восточный Тимор, бывшую португальскую колонию.

«Адепты «третьего пути» провозгласили это хрестоматийной гуманитарной интервенцией. Ее цель была очевидна для всех — получить доступ к гигантским месторождениям нефти Восточного Тимора и экспорту нефти/газа. То есть ни о каких возобновляемых источниках энергии в то время Антонио Гутерриш даже не думал, — констатирует эксперт. — Вместо этого активно сотрудничал с кланом Клинтонов по вопросам укрепления однополярного мира и продвижения мондиалистских социалистических ценностей. Неслучайно в 2016 году, участвуя в президентской гонке в США, Хилари Клинтон ликовала по поводу назначения Гутерриша генсеком ООН». Кстати, как утверждает Алексей Мухин, Гутерриш вместе с Клинтоном состоит в Мадридском клубе — неформальной организации, которая продвигает идеи неоколониализма и мирового правительства.

