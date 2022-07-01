Кремль отреагировал на отказ президента Финляндии играть с Путиным в хоккей

Песков заявил, что президент Путин не испытывает недостатка в партнерах для игры в хоккей

Президент России Владимир Путин не испытывает недостатка в партнерах для игры в хоккей, он выходит на лед регулярно. Так на отказ лидера Финляндии Саули Ниинисте отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, хоккей способствует формированию взаимного доверия и с данной точки зрения раньше была «позитивная практика в самом начале президентского пути господина Ниинисте».

«У Путина нет недостатка в членах его команды, общей команды. Поэтому Путин в хоккей играет, делает это регулярно», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинисте отказался играть в хоккей с российским коллегой Владимиром Путиным. Политика в ходе интервью спросили о фотографии, на которой он играет в хоккей с главой российского государства. «Но это был 2012 год, мой первый визит в Россию. (...) Нет, я бы больше не сыграл», — ответил он.

Время роста



