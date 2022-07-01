Двое студентов российского колледжа стали курьерами для телефонных мошенников

В Казани полиция задержала подростков-курьеров за мошенничество в отношении пенсионеров

В Казани полиция задержала двоих подростков по делу о мошенничестве на 310 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным издания, они работали на аферистов, которые обманывали пенсионерок. Одна из их сообщниц звонила пожилым людям по телефону, представлялась их внучкой и рассказывала об аварии, в которой по ее вине пострадал человек. Затем другой злоумышленник под видом следователя объяснял потерпевшим, что им необходимо собрать миллион рублей, а также полотенце и мыло для «жертвы» ДТП, после чего к пенсионеркам выезжали подростки. «Курьеры» забирали деньги и вещи, после чего переводили 90 процентов суммы сообщникам, а остальное забирали себе.

Как отмечается, фигуранты дела являются студентами колледжа. Организаторов преступной схемы стражи порядка пока не нашли.

Ранее стало известно, что в Магнитогорске полиция задержала 16-летнего подростка из Челябинска, который забрал у обманутых пенсионерок почти 600 тысяч рублей.