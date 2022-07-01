Рогозин заявил о начале переговоров с США по перекрестным полетам

Глава «Роскосмоса» Рогозин заявил о начале переговоров России и США о перекрестных полетах

Россия и США начали переговоры о возобновлении перекрестных пилотируемых полетов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом заявил РИА Новости глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, переговоры ведутся по линии блока пилотируемой космонавтики госкорпорации, который возглавляет Сергей Крикалев. Речь идет о переговорах, на которые правительство в середине июня дало добро в своем распоряжении. Контакты между Роскосмосом и НАСА по этой теме были и раньше, и на их основе госкорпорация подготовила предложение, направленное в правительство, пояснил Рогозин.

Он напомнил, что сейчас в США проходит подготовку единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина, она может стать первой россиянкой на американском корабле Crew Dragon. В свою очередь, «Роскосмос» ждет от НАСА предложений по кандидатам, помимо ранее заявленного астронавта Франсиско Рубио, на подготовку для дублирующего экипажа.

После получения ответа от американской стороны правительство информируют о кандидатах, сроках полета и о том, как это будет организовано.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что научно-производственное объединение (НПО) имени С. А. Лавочкина приступило к работе над перелетным модулем для российской марсианской миссии. Он уточнил, что перелетный модуль марсианской миссии будет аналогом того, на котором в 2019 году космическая обсерватория «Спектр-РГ» отправилась в точку Лагранжа L2. Разработчики должны проанализировать, что из задела по посадочному модулю «Казачок» можно взять для реализации новой национальной миссии.