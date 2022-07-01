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Инспекторы ГИБДД перестанут фиксировать нарушения в ручном режиме

Глава МВД Колокольцев: инспекторы ГИБДД перестанут фиксировать нарушения в ручном режиме

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что инспекторы ГИБДД перестанут фиксировать нарушения ПДД в ручном режиме. Об этом в пятницу, 1 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Колокольцева, аварийность на российских дорогах сократилась на треть, в том числе, благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Елизавета Новикова
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