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Копию знаменитой скульптуры «Мыслитель» продали за 10,7 миллиона евро

Бронзовую копию «Мыслителя» Родена продали в Париже за 10,7 миллиона евро

Фото: Christie's Auctions & Private Sales

Копию скульптуры «Мыслитель» французского мастера Огюста Родена продали на аукционе Christie's в Париже более чем за 10,7 миллиона евро. Об этом сообщается на сайте торгов.

По оценкам специалистов, стоимость лота составляет от 10 миллионов до 14 миллионов евро.

«Мыслитель» — одна из самых известных работ Родена. Мастер работал над ней два года, в период с 1880 по 1882 год. Моделью выступил мускулистый французский боксер Жан Бо.

Существует более 20 копий знаменитой скульптуры. Так, бронзовая копия статуи установлена на могиле Родена в Медоне, в пригороде Парижа. Другие экземпляры «Мыслителя» располагаются в Стэнфордском университете, перед музеем Родена в Филадельфии и возле Колумбийского университета.

Копия, проданная на аукционе Christie's, был отлита из бронзы в 1928 году. Оригинал скульптуры экспонируется в музее Родена в Париже.

Ранее стало известно о том, что портрет Мэрилин Монро продали за 195 миллионов долларов.

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Дениза Мацаева
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