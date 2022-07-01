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Лукашенко назвал положительную роль санкций для России и Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что западные санкции сблизили Россию и Белоруссию

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Санкции западных стран ускорили интеграцию России и Белоруссии. Положительную роль ограничений отметил президент республики Александр Лукашенко в своем видеообращении на пленарном заседании IX Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Гродно.

«Безумные и незаконные санкции Запада подтолкнули нас к ускоренным решениям в сфере транспорта и логистики, внедрению собственных платежных систем и расчетам в национальных валютах», — заявил глава государства. Помимо этого, президент отметил, что Белоруссия обрела связи с российскими регионами. По его словам, страна получила новые возможности в сфере предоставления товаров и услуг, а строительство космодрома «Восточный» и БелАЭС увеличило компетенцию белорусских специалистов.

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Лукашенко также подчеркнул, что Высший государственный совет Союзного государства принял решение углубить сближение двух стран в экономической сфере. «[Программа интеграции] нацелена на формирование качественно новой среды оборота товаров и услуг между нашими странами, создание объединенных отраслевых рынков», — объяснил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко назвал Союзное государство гарантией суверенитета для постсоветских стран. Он также сказал, что сплочение и укрепление межгосударственных связей стран бывшего СССР — важное условие для дальнейшего существования.

В 2021 году президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко согласовали программу интеграции в рамках Союзного государства. Программа предполагает поэтапное сближение экономической, политической, таможенной и иных сфер обеих стран.

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Алевтина Запольская
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