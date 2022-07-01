Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Фанаты Трэвиса Скотта возмутились ценами билетов на концерт рэпера

Фанаты Трэвиса Скотта возмутились ценами билетов на первый после трагедии концерт рэпера

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Поклонники 31-летнего музыкального рэпера Трэвиса Скотта возмутились стоимостью билетов на первый после смертельной давки концерт рэпера. Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на то что все билеты на предстоящий концерт исполнителя в Великобритании были распроданы за несколько минут, что побудило Скотта добавить еще одну дату для выступления, многие фанаты возмутились их стоимостью. Цена на стоячие места варьировалась от 70 фунтов стерлингов (около 4,5 тысяч рублей) до 185 (около 12 тысяч рублей).

В Twitter некоторые поклонники посоветовали исполнителю потратить вырученные деньги на организацию безопасности на концерте, напомнив о смертельной давке, произошедшей 5 ноября 2021 года на фестивале Astroworld в городе Хьюстон. Тогда во время выступления Скотта пострадали около 300 зрителей, жертвами трагедии стали 10 человек, в том числе 9-летний ребенок.

«181 фунт стерлингов за стоячее место на концерте Трэвиса Скотта. Этот парень должен позволить мне выступить с ним», «Почему билеты на выступление Трэвиса Скотта были дороже, чем беспроводная связь?», «Билет на концерт Трэвиса Скотта стоил мне 184 фунта стерлингов, лучше бы он использовал эти деньги, чтобы в четыре раза увеличить безопасность, которой не было во время фестиваля Astroworld», — написали поклонники исполнителя в Twitter.

Ранее пережившая выкидыш после концерта Трэвиса Скотта женщина подала на рэпера в суд.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
МИД предрек превращение самого спокойного региона Европы в арену конфронтации
США отказались от увеличения пошлин на стратегические товары из России
Медики рассказали о состоянии выжившего при крушении Ан-2 россиянина
Кадыров рассказал о значении Лисичанска для Украины
Россиянин впал в кому после медитации в бассейне фитнес-клуба
Американский финансовый гигант задумал продать банк в России
Россиянка спрятала от медиков тело новорожденной под кроватью и умерла
Врач сборной России сделал заявление о допинг-деле Валиевой
Российские бренды показали свои версии оскорбившего покупателей сообщения Asos
Создана самая быстрая в России зарядка для электрокаров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.