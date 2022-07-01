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«Газпром» поставил европейской стране в два раза меньше обещанного газа

Глава газовой госкомпании Словакии: «Газпром» сократил поставки газа в страну в два раза

Фото: David W Cerny / Reuters

Словакия получила в два раза меньше обещанного газа из России, рассказал гендиректор государственной компании «Словацкая газовая промышленность» (SPP) Рихард Прокыпчак, передает газета Pravda. «Газпром» заявлял, что сокращение объема поставок в европейские страны произошло на фоне задержки отправленных газовых турбин в ремонт в Канаду.

«Сокращение [поставок газа из России] все еще происходит. Снижение на 10 процентов началось примерно две недели назад, через два дня — на 30 процентов. Вскоре после этого поставки сократились на 50 процентов», — сообщил Прокыпчак.

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Глава SPP также отметил, что Россия объясняет сокращение поставок техническими проблемами трубопровода «Северный поток» и недоступностью транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка». Станцию с начала мая из-за военных действий закрыла украинская сторона.

Прокыпчак уточнил, что в настоящее время весь поставляемый из России газ уходит на потребление вместо того, чтобы заполнять им хранилища. В связи с этим может возникнуть ряд трудностей при выполнении требования Европейской комиссии о заполнении хранилищ до установленного уровня.

В конце июня Евросоюз принял постановление об обязательном заполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) минимум на 80 процентов к зимнему сезону 2022 года и на 90 процентов к следующим. Кроме того, документ обязывает страны, у которых нет ПХГ, хранить объем газа, эквивалентный 15 процентам их годового потребления, в соседних государствах.

Также национальные власти должны в принудительном порядке сертифицировать операторов ПХГ, чтобы избежать потенциальных рисков внешнего вмешательства в работу газохранилищ.

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Платон Щукин
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