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Российские средства ПВО сбили два украинских самолета Су-25

Минобороны заявило, что российские средства ПВО сбили два украинских самолета Су-25

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два самолета Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом в пятницу, 1 июля, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также были сбиты 11 украинских беспилотников. Российские военные поразили дроны ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР), Харьковской и Запорожской областях.

Кроме того, средствам ПВО России удалось перехватить восемь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) в ДНР, Луганской народной республике (ЛНР), а также в Харьковской области, добавил Конашенков.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 3948 единиц военной автомобильной спецтехники, 3067 орудий полевой артиллерии и минометов, 699 боевых машин РСЗО, 3873 бронемашины, 353 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 1411 беспилотников, 226 самолетов и 134 вертолета ВСУ.

Ранее ведомство показало кадры работы расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет». В ходе его работы была обнаружена замаскированная огневая позиция бронетехники (ВСУ) на заброшенном предприятии.

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Константин Лысяков
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