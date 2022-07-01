Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев на Украину

Кадыров заявил об отправке группы добровольцев в зону проведения СВО

Из международного аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции России на Украине (СВО) отправилась очередная группа добровольцев. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Я уверен, что каждый житель нашей необъятной Родины безмерно гордится ими, поскольку этих молодых людей никто не заставлял брать в руки оружие и сражаться. Они по собственному желанию решили присоединиться к освободительной армии России», — сказал он.

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Кадыров добавил, что председатель Парламента республики Магомед Даудов и заместитель министра внутренних дел по Чечне Аслан Ирасханов произнесли традиционную напутственную речь и пожелали бойцам успехов.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Лисичанск имеет большое значение для Киева, так как его занятие Вооруженными силами (ВС) России будет означать поражение украинской стороны на Луганском направлении.