В НАСА создадут рой плавающих роботов для подледного океана Европы
Инженер-робототехник Лаборатории реактивного движения НАСА (Южная Калифорния) Итан Шалер предложил изучать подледные океаны на спутниках Европа и Энцелад с помощью роя крошечных роботов. По задумке специалиста, роботы будут находиться внутри зонда, проделывающего туннель в ледяной коре спутника, а затем будут выпущены в воду, когда «корабль-матка» доберется до океана. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте лаборатории.
Ключевым отличием SWIM от аналогичных проектов является небольшой размер роботов-пловцов, что позволит компактно разместить их внутри зонда, а также вести эффективные поиски признаков жизни в инопланетном океане. Проект предусматривает создание клиновидных роботов длиной около 12 сантиметров и объемом 60-75 кубических сантиметров. Примерно 40 роботов можно будет разместить в грузовом отсеке «криобота» длиной 10 сантиметров и диаметром 25 сантиметров, что занимает примерно 15 процентов объема всей полезной нагрузки. Оставшийся объем можно использовать для менее мобильных, но более мощных научных инструментов, способных проводить стационарные измерения и собирать данные в течение долгого времени.
Использование роя роботов позволит решить несколько проблем, связанных с изучением подледных океанов с помощью зондов. «Криобот» будет подключен через кабель к наземному посадочному модулю, который будет служить узлом связи с диспетчерами на Земле. Таким образом, зонд не сможет выйти далеко за пределы точки выхода из ледяной коры в океан. Кроме того, роботы будут собирать данные вдали от «криобота», чья ядерная батарея, использующаяся для растапливания льда, создаст тепловой пузырь, потенциально вызывая реакции, меняющие химический состав воды.
SWIM также предусматривает имитацию роевого поведения рыб и птиц, что позволит уменьшать ошибки в данных, а также с большей точностью выявлять градиенты температуры и солености воды. Каждый робот будет снабжен собственной двигательной установкой, бортовым компьютером и системой ультразвуковой связи, а также датчиками температуры, солености, кислотности и давления. Инструменты для мониторинга биомаркеров, указывающих на присутствие жизни, предусмотрены в рамках второй фазы исследования.
На проработку концепции Sensing With Independent Micro-Swimmers (SWIM) Шалер и его команда получили 600 тысяч долларов в рамках программы НАСА Innovative Advanced Concepts (NIAC). NIAC предусматривает финансирование революционных разработок в области аэронавтики и космонавтики, которые могут повлиять на будущие миссии НАСА. Инженеры планируют потратить грант на создание различных прототипов, которые будут напечатаны на 3D-принтере, и их испытания в течение следующих двух лет.