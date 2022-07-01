В НАСА создадут рой плавающих роботов для подледного океана Европы

Инженер НАСА Итан Шалер создаст рой роботов для изучения океанов на Европе и Энцеладе

Инженер-робототехник Лаборатории реактивного движения НАСА (Южная Калифорния) Итан Шалер предложил изучать подледные океаны на спутниках Европа и Энцелад с помощью роя крошечных роботов. По задумке специалиста, роботы будут находиться внутри зонда, проделывающего туннель в ледяной коре спутника, а затем будут выпущены в воду, когда «корабль-матка» доберется до океана. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте лаборатории.

Ключевым отличием SWIM от аналогичных проектов является небольшой размер роботов-пловцов, что позволит компактно разместить их внутри зонда, а также вести эффективные поиски признаков жизни в инопланетном океане. Проект предусматривает создание клиновидных роботов длиной около 12 сантиметров и объемом 60-75 кубических сантиметров. Примерно 40 роботов можно будет разместить в грузовом отсеке «криобота» длиной 10 сантиметров и диаметром 25 сантиметров, что занимает примерно 15 процентов объема всей полезной нагрузки. Оставшийся объем можно использовать для менее мобильных, но более мощных научных инструментов, способных проводить стационарные измерения и собирать данные в течение долгого времени.

Использование роя роботов позволит решить несколько проблем, связанных с изучением подледных океанов с помощью зондов. «Криобот» будет подключен через кабель к наземному посадочному модулю, который будет служить узлом связи с диспетчерами на Земле. Таким образом, зонд не сможет выйти далеко за пределы точки выхода из ледяной коры в океан. Кроме того, роботы будут собирать данные вдали от «криобота», чья ядерная батарея, использующаяся для растапливания льда, создаст тепловой пузырь, потенциально вызывая реакции, меняющие химический состав воды.

Изображение: Jet Propulsion Laboratory

SWIM также предусматривает имитацию роевого поведения рыб и птиц, что позволит уменьшать ошибки в данных, а также с большей точностью выявлять градиенты температуры и солености воды. Каждый робот будет снабжен собственной двигательной установкой, бортовым компьютером и системой ультразвуковой связи, а также датчиками температуры, солености, кислотности и давления. Инструменты для мониторинга биомаркеров, указывающих на присутствие жизни, предусмотрены в рамках второй фазы исследования.

На проработку концепции Sensing With Independent Micro-Swimmers (SWIM) Шалер и его команда получили 600 тысяч долларов в рамках программы НАСА Innovative Advanced Concepts (NIAC). NIAC предусматривает финансирование революционных разработок в области аэронавтики и космонавтики, которые могут повлиять на будущие миссии НАСА. Инженеры планируют потратить грант на создание различных прототипов, которые будут напечатаны на 3D-принтере, и их испытания в течение следующих двух лет.