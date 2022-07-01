Нового главу СД «Роснефти» назвали знаковой фигурой энергетической политики

Эльдар Касаев: Бельмахди Тайеб — знаковая фигура ближневосточной энергетической политики

Акционеры «Роснефти» в ходе общего годового собрания избрали новый состав совета директоров компании. Председателем совета директоров НК по решению акционеров стал Бельмахди Тайеб.

Он является авторитетным экспертом нефтегазовой отрасли, имеет 45-летний стаж работы на ключевых производственных предприятиях энергетической промышленности Ближнего Востока, занимавший руководящие должности в компании Qatar Energy (Катар).

По мнению бывшего атташе российского посольства в Катаре, одного из участников специальной группы высокого уровня по подготовке первого газового саммита Форума стран – экспортеров газа Эльдара Касаева, Тайеб Бельмахди является знаковой фигурой для ближневосточной энергетической политики.

«У него богатейший практический опыт: на протяжении десятилетий Бельмахди занимал руководящие посты в ведущих энергетических корпорациях Ближнего Востока. Во время работы в Катаре мне не раз приходилось слышать от нефтегазовых экспертов лестные характеристики в адрес нового председателя совета директоров "Роснефти". Он обладает непререкаемым авторитетом и считается одним из самых глубоких аналитиков, который может не просто дать точные прогнозы развития нефтяной отрасли, но и предложить интересные новаторские решения. — говорит эксперт. — По степени влияния на ключевые процессы в ТЭК, уровню экспертизы и системности взглядов он ничем не уступает раскрученному американскому нефтяному геополитику Даниелю Ергину. Нельзя недооценивать значение Бельмахди в формировании бизнес-стратегии крупнейших предприятий стран – участниц ОПЕК и его роль в ближневосточном энергетическом пасьянсе».

