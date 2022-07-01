Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине тероборона начнет ездить на автобусах со значками «Дети»

Украинские власти Луганской области предоставили отрядам теробороны школьные автобусы

Фото: Telegram-канал «Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)»

Украинские подразделения территориальной обороны Луганской области начнут ездить на школьных автобусах со значками «Дети». Предоставленный властями транспорт в своем Telegram-канале показал глава назначенной Киевом военной администрации региона Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, луганские отряды теробороны получили 10 автобусов.

Глава ВГА подтвердил свои слова фотографией припаркованных в ряд желтых автобусов «Богдан». На снимке видно надпись «Школьный автобус» на первом из них, а также значок «Дети» под ветровым стеклом.

Ранее в сети появилось видео, снятое бойцом украинского батальона «Азов» в детском саду. На стенах помещения можно было разглядеть детские рисунки, а на полу — матрасы, спальные мешки, каски и бронежилеты.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
МИД предрек превращение самого спокойного региона Европы в арену конфронтации
США отказались от увеличения пошлин на стратегические товары из России
Медики рассказали о состоянии выжившего при крушении Ан-2 россиянина
Кадыров рассказал о значении Лисичанска для Украины
Россиянин впал в кому после медитации в бассейне фитнес-клуба
Американский финансовый гигант задумал продать банк в России
Россиянка спрятала от медиков тело новорожденной под кроватью и умерла
Врач сборной России сделал заявление о допинг-деле Валиевой
Российские бренды показали свои версии оскорбившего покупателей сообщения Asos
Создана самая быстрая в России зарядка для электрокаров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.