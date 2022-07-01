На Украине тероборона начнет ездить на автобусах со значками «Дети»

Украинские власти Луганской области предоставили отрядам теробороны школьные автобусы

Украинские подразделения территориальной обороны Луганской области начнут ездить на школьных автобусах со значками «Дети». Предоставленный властями транспорт в своем Telegram-канале показал глава назначенной Киевом военной администрации региона Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, луганские отряды теробороны получили 10 автобусов.

Глава ВГА подтвердил свои слова фотографией припаркованных в ряд желтых автобусов «Богдан». На снимке видно надпись «Школьный автобус» на первом из них, а также значок «Дети» под ветровым стеклом.

Ранее в сети появилось видео, снятое бойцом украинского батальона «Азов» в детском саду. На стенах помещения можно было разглядеть детские рисунки, а на полу — матрасы, спальные мешки, каски и бронежилеты.