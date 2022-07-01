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В ЛНР назвали цель обстрела Ровеньков украинскими военными

В Генпрокуратуре ЛНР заявили, что ВСУ пытались ударить «Точкой-У» по нефтебазе в Ровеньках

Фото: РИА Новости

Генпрокуратура Луганской народной республики (ЛНР) назвала цель ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении города Ровеньки. По версии ведомства, украинские военные пытались разрушить местную нефтебазу. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в Генпрокуратуре, утром 1 июля ВСУ обстреляли Ровеньки из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Две ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны, но фугасная боевая часть сдетонировала при ударе об землю. В результате повреждения получили хозяйственные сооружения и гаражи, в одном из которых сгорел автомобиль.

Ранее сообщалось, что в городе Рубежное в ЛНР из-за ракетного удара со стороны киевских силовиков загорелся элеватор на 30 тысяч тонн зерна. Снаряды были выпущены со стороны Лисичанска, где на тот момент стояла украинская армия.

1 июля стало известно, что силы ЛНР взяли под свой контроль село Шипиловка и поселок Приволье.

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Алевтина Запольская
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