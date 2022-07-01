Бывшего главу района Подмосковья осудили на девять лет за многомиллионные взятки

Суд дал девять лет колонии экс-главе Щелковской райадминистрации за взятки на 11 млн руб

Щелковский городской суд Московской области приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего главу администрации муниципального района Алексея Валова за коррупцию. Об этом в пятницу, 1 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель региональной прокуратуры Наталья Григорьева.

Его признали виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Валов будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф в размере 20 миллионов рублей и запретил занимать определенные должности сроком на три года.

По данным ведомства, с января 2017-го по апрель 2018 года экс-глава Щелковской райадминистрации получил вознаграждение от подчиненных в виде денег и имущества на сумму более 11 миллионов рублей за покровительство по службе. Как уточнила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий, в ходе расследования сотрудники ведомства провели более 60 допросов.