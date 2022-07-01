ФСБ поймала замначальника ОМВД в Белгородской области на крупной взятке

ФСБ поймала замначальника ОМВД в Белгородской области на взятке в 250 тысяч рублей

ФСБ поймала заместителя начальника ОМВД по Алексеевскому городскому округу Белгородской области на крупной взятке — полицейский взял 250 тысяч рублей у бизнесмена за покровительство. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 1 июля, сообщила представитель областного управления Следственного комитета России (СКР) Елена Козырева.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ, работая совместно с сотрудниками собственной безопасности МВД, задержали полицейского сразу после того, как он получил 250 тысяч рублей от руководителя коммерческой организации. За полученные деньги полицейский пообещал бизнесмену беспрепятственную деятельность на территории города Алексеевка. Подозреваемый уже допрошен, он дал показания об обстоятельствах получения взятки. Также в ведомстве отметили, что правовая оценка деятельности взяткодателя будет дана в ходе следствия.

Ранее сообщалось, что Железнодорожный районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело бывшего старшего участкового отдела полиции № 10 УМВД России, обвиняемого в получении взяток.